Zagreb Open: Гаджи Алиев и Алиаббас Рзазаде вышли в финал

Борцы-вольники из Азербайджана Алиаббас Рзазаде и Гаджи Алиев вышли в финал на "Zagreb Open", который стартовал в Хорватии.

Борцы-вольники из Азербайджана Алиаббас Рзазаде и Гаджи Алиев вышли в финал на "Zagreb Open", который стартовал в Хорватии.

Как сообщает Report, в категории до 57 кг Рзазаде победил китайца Ваньхао Цзоу, своего товарища по команде Ислама Базарганова и грузина Беку Бужиашвили. Его соперником в финале станет японец Юто Нишучи.

В категории 70 кг Алиев в 1/4 финала победил грузина Георгия Эблакидзе, а в полуфинале - спортсмена из Монголии Темулена Энктуя. В решающем поединке он встретится с представителем США Алеком Уильямом Панталео.

Четыре члена сборной выйдут на матч за бронзовые медали. Ислам Базарганов сразится с Буджиашвили в категории 57 кг, Али Рагимзаде в категории 65 кг - с японцем Риомой Анраку, Хаджимурад Гаджиев в категории 70 кг - с индийцем Вишалом Калирамана, а Абубакр Абакаров в категории 86 кг - с поляком Себастьяном Езержанским.

Встречи за медали состоятся сегодня.

Отметим, что "Zagreb Open" завершится 5 февраля.