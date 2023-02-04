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"Zagreb Open": Еще три борца из Азербайджана могут выиграть медали

"Zagreb Open": Еще три борца из Азербайджана могут выиграть медали Сегодня еще три азербайджанских борца начнут борьбу на "Zagreb Open" в Хорватии.
Индивидуальные
4 февраля 2023 г. 10:45
Zagreb Open: Еще три борца из Азербайджана могут выиграть медали

Сегодня еще три азербайджанских борца начнут борьбу на "Zagreb Open" в Хорватии.

Как сообщает Report, борец греко-римского стиля Талех Мамедов, выступающий в весовой категории до 63 кг встретится в 1/4 финала с победителем пары Якопо Сандрон (Италия) - Шермухаммад Шарибжанов (Узбекистан).

Хасрат Джафаров в категории до 67 кг встретится в 1/8 финала с сильнейшим из пары Луис Альберто Санчес (Куба) - Синг Каранджит (Индия).

В женском соревновании Эльнура Мамедова в категории 53 кг выйдет на мат с Ли Дэнг (Китай).

Ранее золото завоевал борец вольного стиля Алиаббас Рзазаде (57 кг), серебро - Гаджи Алиев (70 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг), бронзу - Джабраил Гаджиев (74 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Хаджимурад Гаджиев (70 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг). У женщин бронзовую медаль завоевала Алена Колесник (59 кг).

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Версия на азербайджанском языке "Zaqreb Open": Azərbaycanın daha üç güləşçisi medal qazana bilər

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