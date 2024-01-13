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Zagreb Open: Еще 3 азербайджанских спортсмена вступают в борьбу

Zagreb Open: Еще 3 азербайджанских спортсмена вступают в борьбу Еще 3 азербайджанских борца сегодня выступят на турнире Zagreb Open, проходящем в Хорватии.
Индивидуальные
13 января 2024 г. 10:14
Zagreb Open: Еще 3 азербайджанских спортсмена вступают в борьбу

Еще 3 азербайджанских борца сегодня выступят на турнире Zagreb Open, проходящем в Хорватии.

Как сообщает Report, на ковер выйдут борцы греко-римского стиля Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг), в женском турнире выступит Жаля Алиева (57 кг).

Отметим, что ранее Санан Сулейманов (77 кг) завоевал золотую медаль в своей весовой категории в этом виде борьбы.

Борцы вольного стиля Алиаббас Рзазаде, Нуреддин Новрузов (оба по 61 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг) и Алена Колесник (59 кг) завоевали бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке "Zaqreb Open": Azərbaycanın daha üç güləşçisi mübarizəyə başlayır

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