О нас

Zagreb Open: члены сборной Азербайджана завоевали еще две медали

Zagreb Open: члены сборной Азербайджана завоевали еще две медали В последний день турнира Zagreb Open, проходившего в Хорватии, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала две медали.
Индивидуальные
5 февраля 2023 г. 23:49
Zagreb Open: члены сборной Азербайджана завоевали еще две медали

В последний день турнира Zagreb Open, проходившего в Хорватии, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала две медали.

Как передает Report, выступавший в весовой категории 60 кг Нихат Мамедли в решающем поединке проиграл иранцу Мехди Неджаду и завоевал серебряную медаль.

Другой член сборной Азербайджана Мурат Локяев завоевал бронзу в весовой категории 97 кг. Хотя 28-летний борец и проиграл Кириллу Милову в квалификационном раунде, выход соперника в финал дал ему возможность завоевать бронзовую медаль в утешительных поединках. Одолев всех своих соперников в этих встречах Локяев взял бронзу.

Напомним, что до этого азербайджанские борцы завоевали в рамках турнира завоевали 10 медалей. Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Талех Мамедов (63) взяли золото, Гаджи Алиев (70 кг) и Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) - серебро, а Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг), Алена Колесник (59 кг) – бронзу.

Таким образом, в первом рейтинговом турнире года сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 12 (2 золотых, 3 серебряных, 7 бронзовых) медалей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Zaqreb Open”: Azərbaycan yığması son gündə 2 medal qazanıb

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
30 января 2023 г. 21:50
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
31 января 2023 г. 19:47
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
1 февраля 2023 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi