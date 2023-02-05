Zagreb Open: члены сборной Азербайджана завоевали еще две медали

В последний день турнира Zagreb Open, проходившего в Хорватии, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала две медали.

В последний день турнира Zagreb Open, проходившего в Хорватии, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала две медали.

Как передает Report , выступавший в весовой категории 60 кг Нихат Мамедли в решающем поединке проиграл иранцу Мехди Неджаду и завоевал серебряную медаль.

Другой член сборной Азербайджана Мурат Локяев завоевал бронзу в весовой категории 97 кг. Хотя 28-летний борец и проиграл Кириллу Милову в квалификационном раунде, выход соперника в финал дал ему возможность завоевать бронзовую медаль в утешительных поединках. Одолев всех своих соперников в этих встречах Локяев взял бронзу.

Напомним, что до этого азербайджанские борцы завоевали в рамках турнира завоевали 10 медалей. Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Талех Мамедов (63) взяли золото, Гаджи Алиев (70 кг) и Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) - серебро, а Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг), Алена Колесник (59 кг) – бронзу.

Таким образом, в первом рейтинговом турнире года сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 12 (2 золотых, 3 серебряных, 7 бронзовых) медалей.