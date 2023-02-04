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Zagreb Open: Азербайджанский борец завоевал золотую медаль

Zagreb Open: Азербайджанский борец завоевал золотую медаль В Загребе (Хорватия) продолжается первый рейтинговый турнир года Zagreb Open по греко-римской борьбе.
Индивидуальные
4 февраля 2023 г. 23:24
Zagreb Open: Азербайджанский борец завоевал золотую медаль

В Загребе (Хорватия) продолжается первый рейтинговый турнир года Zagreb Open по греко-римской борьбе.

Как передает Report, в четвертый день соревнования в весовой категории до 63 кг Талех Мамедов, стартовавший с четвертьфинала, прошел узбекского борца, а в полуфинале поборол иранца. В финальной схватке он одолел со счетом 7:2 другого борца из Ирана Арифа Гусейна Мохаммади и завоевал золотую медаль.

55 кг. Эльнура Мамедова начала в квалификации, где одолела китайскую борчиху и вышла в 1/8 финала. Здесь она не смогла преодолеть соперницу из Канады и завершила вступление.

67 кг. Хасрат Джафаров первую схватку провел в 1/8 финала, в которой уступил представителю Кубы и завершил выступление.

Ранее на турнире было завоевано девять наград в вольной борьбе: Алиаббас Рзазаде (57 кг) стал чемпионом, Гаджи Алиев (70 кг) и Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) добыли серебро, а Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Алена Колесник (59 кг) – бронзу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan güləşçisi Xorvatiyada beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb

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