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"Zagreb Open": Азербайджанский борец вышел в финал

"Zagreb Open": Азербайджанский борец вышел в финал Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили вышел в финал на "Zagreb Open" в Хорватии.
Индивидуальные
2 февраля 2023 г. 19:46
Zagreb Open: Азербайджанский борец вышел в финал

Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили вышел в финал на "Zagreb Open" в Хорватии.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 125 кг, в решающем поединке встретится с иранцем Амиром Хусейном Аббасом.

Осман Нурмагомедов, выступающий в категории 92 кг, выйдет на поединок за бронзовую медаль с представителем США Джонатаном Айелло, а Магомедхан Магомедов в категории 97 кг сразится с поляком Радослав Бараном.

Мария Стадник, соревнующаяся в категории до 50 кг, встретится в матче с китайцем Мэн Фаном в матче за 3-е место.

Отметим, что в первый день соревнований из борцов вольного стиля Алиаббас Рзазаде (57 кг) завоевал золото, Гаджи Алиев (70 кг) - серебро, Джабраил Гаджиев (74 кг), Али Рагимзаде (65 кг) и Хаджимурад Гаджиев (70 кг) - бронзу.

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Версия на азербайджанском языке "Zaqreb Open": Azərbaycan güləşçisi finala vəsiqə qazanıb

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