О нас

Zagreb Open: Азербайджанские борцы вольного стиля приступают к соревнованиям

Zagreb Open: Азербайджанские борцы вольного стиля приступают к соревнованиям 7 борцов вольного стиля Азербайджана начнут выступления на Zagreb Open, который стартует сегодня в Хорватии.
Индивидуальные
1 февраля 2023 г. 10:10
Zagreb Open: Азербайджанские борцы вольного стиля приступают к соревнованиям

Семь борцов вольного стиля Азербайджана начнут выступления на Zagreb Open, который стартует сегодня в Хорватии.

Как сообщает Report, в первый день соревнований Ислам Базарганов, выступающий в весовой категории 57 кг, в классификационном зачете встретится с китайцем Вейю Ли, а Алиаббас Рзазаде в том же весе - с китайцем Ваньхао Цзоу.

Али Рагимзаде в весе 65 кг поборется с поляком Эдуардом Григорьевым на стадии 1/8 финала.

В весе 70 кг Хаджимурад Гаджиев в квалификации встретится с Джанлукой Таламо из Италии, а Гаджи Алиев, выступающий в том же весе, в 1/4 финала сразится с Георгием Эблакидзе из Грузии.

Джабраил Гаджиев в весе 74 кг в квалификации поборется с румыном Криштианом Биройлом, а Абубакр Абакаров в весе 86 кг в 1/8 финала встретится с грузином Тариэлом Гаприндашвили.

Отметим, что Zagreb Open продлится до 5 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Zaqreb Open": Azərbaycanın 7 sərbəst güləşçisi mübarizəyə başlayır

Другие новости из категории

Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет
Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет
1 февраля 2023 г. 02:44
Рейтинг ФИДЕ: Мамедъяров и Раджабов не вошли в первую десятку
Рейтинг ФИДЕ: Мамедъяров и Раджабов не вошли в первую десятку
31 января 2023 г. 17:05
Фарид Гаибов принял известного спортсмена
ФотоФарид Гаибов принял известного спортсмена
31 января 2023 г. 00:12
Федерация борьбы Азербайджана назвала имена спортсменов, которые примут участие в рейтинговом турнире
Федерация борьбы Азербайджана назвала имена спортсменов, которые примут участие в рейтинговом турнире
30 января 2023 г. 19:19
Фарид Гаибов встретился с завоевавшими медали спортсменами
ФотоФарид Гаибов встретился с завоевавшими медали спортсменами
30 января 2023 г. 16:03
Фарид Гаибов встретился с Чингизом Аллазовым
Фарид Гаибов встретился с Чингизом Аллазовым
30 января 2023 г. 12:23
Азербайджанские теннисистки завоевали золотую медаль на турнире в Казахстане
Азербайджанские теннисистки завоевали золотую медаль на турнире в Казахстане
30 января 2023 г. 11:57
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на Гран-при в Португалии
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на Гран-при в Португалии
29 января 2023 г. 00:57
Азербайджанские велосипедисты завершили второй этап Tour of Sharjah
Азербайджанские велосипедисты завершили второй этап Tour of Sharjah
28 января 2023 г. 21:58
Азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль на международном турнире в Германии
Азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль на международном турнире в Германии
28 января 2023 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi