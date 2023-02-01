Zagreb Open: Азербайджанские борцы вольного стиля приступают к соревнованиям

7 борцов вольного стиля Азербайджана начнут выступления на Zagreb Open, который стартует сегодня в Хорватии.

Семь борцов вольного стиля Азербайджана начнут выступления на Zagreb Open, который стартует сегодня в Хорватии.

Как сообщает Report, в первый день соревнований Ислам Базарганов, выступающий в весовой категории 57 кг, в классификационном зачете встретится с китайцем Вейю Ли, а Алиаббас Рзазаде в том же весе - с китайцем Ваньхао Цзоу.

Али Рагимзаде в весе 65 кг поборется с поляком Эдуардом Григорьевым на стадии 1/8 финала.

В весе 70 кг Хаджимурад Гаджиев в квалификации встретится с Джанлукой Таламо из Италии, а Гаджи Алиев, выступающий в том же весе, в 1/4 финала сразится с Георгием Эблакидзе из Грузии.

Джабраил Гаджиев в весе 74 кг в квалификации поборется с румыном Криштианом Биройлом, а Абубакр Абакаров в весе 86 кг в 1/8 финала встретится с грузином Тариэлом Гаприндашвили.

Отметим, что Zagreb Open продлится до 5 февраля.