Zagrеb Open: Колесник взяла бронзу, борцы греко-римского стиля остались без медалей

Еще пять азербайджанских борцов подключились к борьбе в рамках рейтингового турнира Zagreb Open в Хорватии.

Еще пять азербайджанских борцов подключились к борьбе в рамках рейтингового турнира Zagreb Open в Хорватии.

Как сообщает Report , борцы греко-римского стиля Санан Сулейманов в весовой категории 77 кг, Ислам Аббасов и Магамед Ахмадиев в 87 кг завершили соревнование без медалей.

Единственную медаль в течение дня завоевала выступавшая в весовой категории 59 кг азербайджанская женщина-борец Алена Колесник, которая в противостоянии за бронзу одолела Викторию Борсош из Венгрии.

Отметим, что до этого золотую медаль в рамках турнира завоевал Алиаббас Рзазаде (57 кг), серебро - Гаджи Алиев (70 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг), а Джабраил Гаджиев (74 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевали бронзу.