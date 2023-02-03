Zagrеb Open: Колесник взяла бронзу, борцы греко-римского стиля остались без медалей

Еще пять азербайджанских борцов подключились к борьбе в рамках рейтингового турнира Zagreb Open в Хорватии.
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Единственную медаль в течение дня завоевала выступавшая в весовой категории 59 кг азербайджанская женщина-борец Алена Колесник, которая в противостоянии за бронзу одолела Викторию Борсош из Венгрии.
Отметим, что до этого золотую медаль в рамках турнира завоевал Алиаббас Рзазаде (57 кг), серебро - Гаджи Алиев (70 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг), а Джабраил Гаджиев (74 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевали бронзу.