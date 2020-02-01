Заезды в Австралии были прерваны из-за кенгуру на трассе - ВИДЕО

Во время тренировки гонки на выносливость "12 часов Батерста" в Австралии на трассу выбежали два кенгуру, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Одно из животных (вероятно, от страха из-за преследовавших его машин) упало, но тут же рвануло на обочину и в итоге нашло способ сбежать из ужасного места. Второй кенгуру оказался более стойким – он возглавил пелотон машин категории GT3, которым пришлось сбросить скорость и мирно преследовать новый вид сейфти-кара.

Из-за инцидента были вывешены красные флаги и прерваны заезды.

Гонка стартует 2 февраля на трассе "Маунт Панорама" в Новом Южном Уэльсе.