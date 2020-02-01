Заезды в Австралии были прерваны из-за кенгуру на трассе - ВИДЕО

Во время тренировки гонки на выносливость "12 часов Батерста" в Австралии на трассу выбежали два кенгуру, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.
Одно из животных (вероятно, от страха из-за преследовавших его машин) упало, но тут же рвануло на обочину и в итоге нашло способ сбежать из ужасного места. Второй кенгуру оказался более стойким – он возглавил пелотон машин категории GT3, которым пришлось сбросить скорость и мирно преследовать новый вид сейфти-кара.
Из-за инцидента были вывешены красные флаги и прерваны заезды.
Гонка стартует 2 февраля на трассе "Маунт Панорама" в Новом Южном Уэльсе.
G'day Skip ð¦#B12hr pic.twitter.com/pBoR53SqdM— Bathurst 12 Hour (@Bathurst12hour) January 31, 2020