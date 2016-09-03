Задержана группировка, намеревавшаяся отравить воду во время Олимпиады

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Преступная группировка, члены которой были арестованы во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро, намеревалась отравить воду во время соревнований.

Как сообщает Report со ссылкой на Record News, в этих целях данная группировка хотела использовать химическое оружие.

Планы атаки преступники обсуждали по электронной почте и в приложении для обмена сообщениями, их группа в котором называлась Jundallah ("Солдаты бога"). Временный арест подозреваемых продлится до 12 сентября. До 9 сентября полиция проанализирует все материалы и улики. С 21 июля по 12 августа в Бразилии были арестованы 15 человек. Они подозреваются в подготовке терактов.

Отметим, что XXXI Летние олимпийские игры прошли 5-21 августа. Азербайджанская команда в составе 56 спортсменов завоевала 1 золотую, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей. 7-18 сентября в Рио-де-Жанейро пройдут Летние паралимпийские игры.