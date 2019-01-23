Задержан президент Федерации борьбы Грузии

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Грузии задержало президента Национальной федерации борьбы Грузии Тамаза Гегешидзе (по прозвищу Гега) за драку во время чемпионата Грузии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Инцидент произошел во время финальной схватки в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограмм в рамках чемпионата Грузии между Робертом Коблиашвили и Зурабом Датунашвили 11 января. После того, как Датунашвили оспорил решение судей, на трибунах началась драка, в результате которой у Датунашвили оказалась рассечена бровь. Следствие установило, что 11 января во Дворце спорта Гегешидзе ударил борца Датунашвили.

МВД Грузии задержало Гегу Гегешидзе по статье "нанесение побоев", что карается штрафом, либо общественно полезным трудом на срок от 120 до 180 часов, либо домашним арестом на срок от шести месяцев до года, либо лишением свободы до года.

Сам Гегешидзе полностью отрицает то, что ударил Датунашвили. Минувшей ночью часть борцов провела акцию протеста с требованием освободить Гегешидзе.

По сведениям Sputnik Georgia, конфликт начался еще до чемпионата, когда Датунашвили открыто выступил против решения Гегешидзе убрать из сборной одного борца и поставить на его место своего ученика.

Напомни, что Тамаз Гегешидзе возглавил Национальную федерацию борьбы Грузии 18 декабря 2016 года.