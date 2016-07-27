​Забит Самедов сразится в Грозном за звание чемпиона мира по муай-тай- ВИДЕО

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский мастер К-1, боец Забит Самедов примет участие в турнире по профессиональному кикбоксингу, посвященному памяти первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, сообщает Report.
"Моим соперником в бою за титул чемпиона мира по версии WBC Muay Thai станет известный румынский боец Каталин Морошану", - заявил З.Самедов.
Он отметил, что сейчас ведет активную подготовку к турниру, который состоится 23 августа во Дворце спорта "Колизей".
"На данный момент я нахожусь на сборах в Болгарии. Сборы продлятся около трех недель", - сказал боец.
Отметим также, что на данный момент З.Самедов возглавляет клуб кикбоксинга "Ахмат".
"Со мной на сборах находится весь состав клуба, который будет участвовать в турнире", - отметил азербайджанский мастер.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook