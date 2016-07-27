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    ​Забит Самедов сразится в Грозном за звание чемпиона мира по муай-тай- ВИДЕО

    Азербайджанский мастер К-1 Забит Самедов примет участие в турнире по профессиональному кикбоксингу, посвященному памяти первого президента Чечни

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский мастер К-1, боец Забит Самедов примет участие в турнире по профессиональному кикбоксингу, посвященному памяти первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, сообщает Report.

    "Моим соперником в бою за титул чемпиона мира по версии WBC Muay Thai станет известный румынский боец Каталин Морошану", - заявил З.Самедов.

    Он отметил, что сейчас ведет активную подготовку к турниру, который состоится 23 августа во Дворце спорта "Колизей".

    "На данный момент я нахожусь на сборах в Болгарии. Сборы продлятся около трех недель", - сказал боец.

    Отметим также, что на данный момент З.Самедов возглавляет клуб кикбоксинга "Ахмат".

    "Со мной на сборах находится весь состав клуба, который будет участвовать в турнире", - отметил азербайджанский мастер.

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