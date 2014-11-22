Забит Самедов проведет супер-бой с самым известным японским кикбоксером

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский мастер K-1 Забит Самедов в следующем месяце проведет супер-бой с самым известным японским кикбоксером Макото Уехара.

Как сообщает Report, бой, который состоится 29-го декабря этого года в Токио, уже находится в центре внимания болельщиков К-1.

Отметим, что М.Уехара является обладателем черного пояса и неоднократно участвовал в соревнованиях K-1. Он также является победителем большинства местных соревнований в Японии. В частности, за свою карьеру М.Уехара одержал победу в соревнованиях K-1 над чемпионом Лас-Вегаса Стефаном Леко и членом национальной сборной Кореи по таэквандо Янг Су Парком.

Известный азербайджанец Забит Самедов, по прозвищу "Маугли", провел свой последний бой 16-го октября в городе Дубай на турнире “Global Fighting Championship” (GFC). В тяжелом бою с иранским бойцом Джафаром Ахмади он одержал победу над соперником по баллам.