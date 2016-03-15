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    ​Забит Самедов получил новую должность в Чечне - ВИДЕО

    Об этом заявил Рамзан Кадыров

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский боец К-1 Забит Самедов возглавит созданный в Чечне Республиканский клуб кикбоксинга "Ахмат".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Чечни Рамзан Кадыров.

    По его словам, бесценный опыт легендарного бойца Забита Самедова по прозвищу "Маугли" окажет помощь в воспитании спортсменов мирового уровня.

    Новым руководителем Федерации кикбоксинга Чеченской Республики стал Мохмад-Эми Ахмадов.

    Как отметил Р.Кадыров, М.Ахмадов в течение многих лет уделяет спорту большое внимание: "Поэтому есть уверенность, что Федерация в короткие сроки крепко встанет на ноги. Заместителем председателя является Муса Шихабов".

    Отметим, что в следующем месяце в Чечне состоится отборочный турнир по кикбоксингу. Соревнования сначала пройдут в районах, а затем на республиканском уровне.

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