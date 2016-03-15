​Забит Самедов получил новую должность в Чечне - ВИДЕО

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский боец К-1 Забит Самедов возглавит созданный в Чечне Республиканский клуб кикбоксинга "Ахмат".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, бесценный опыт легендарного бойца Забита Самедова по прозвищу "Маугли" окажет помощь в воспитании спортсменов мирового уровня.

Новым руководителем Федерации кикбоксинга Чеченской Республики стал Мохмад-Эми Ахмадов.

Как отметил Р.Кадыров, М.Ахмадов в течение многих лет уделяет спорту большое внимание: "Поэтому есть уверенность, что Федерация в короткие сроки крепко встанет на ноги. Заместителем председателя является Муса Шихабов".

Отметим, что в следующем месяце в Чечне состоится отборочный турнир по кикбоксингу. Соревнования сначала пройдут в районах, а затем на республиканском уровне.