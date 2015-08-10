Забит Самедов: Идет усиленная подготовка к бою в Грозном - ВИДЕО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский боец версии К-1 Забит Самедов активно готовится к турниру в Грозном, в Минске он тренируется со спарринг-партнерами - талантливыми бойцами, которые также выступают на элитных турнирах.

Забит Самедов прокомментировал Report свою подготовку к предстоящему бою с представителем Боснии и Герцеговины Дзевадом Потураком на турнире в Грозном.

По его словам, особое внимание уделяется общей физической подготовке: "Осталось две недели до турнира. На днях я полечу в Грозный, чтобы за 10-12 дней до боя привыкнуть к местному климату. Там с тренером продолжим подготовку. За пару дней будет снижаться темп работы, а так, будем усиленно готовиться".

З.Самедов отметил, что есть небольшие травмы, с которыми он выходил на 4-5 боев: "Надеюсь, что и в этом бою они особых проблем не создадут".

Относительно турнира З.Самедов сказал, что бои ожидаются нелегкие: "Каждый бой, когда у тебя есть имя, против тебя выходят бойцы, которые хотят победить тебя, дать о себе знать. Поэтому будет нелегко, но надеюсь, что все будет хорошо. Я несколько раз был в гостях на турнире в Грозном. Это все проходит на высоком уровне. Бои будут транслировать ведущие каналы спорта. Турнир состоится на высоком уровне, потому, что проводится под контролем главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова".

Относительно своего соперника Дзевада Потурака азербайджанский боец отметил, что он довольно опытный боец, давно выступает в К1 и дрался со всеми звездами кикбоксинга: "Поэтому он опытный, знает куда идет, и знает, что делать во время боя. Мне придется быть похитрее и выиграть".

Отметим, что бой состоится в чеченской столице 22-го августа.

Азербайджанский боец Забит Самедов по прозвищу "Маугли" известен во всем мире 9 последовательными победами на профессиональном ринге. Среди его крупных достижений стоит выделить победу над обладателем черного пояса и неоднократным участником соревнований K-1 Макото Уехара, турецким спортсменом Мертом Акыном, Стивом Маккуином в турнире "Global Fighting Championship 3" в Дубае, а также выходцем из Конго и Германии Даньо Илунга.