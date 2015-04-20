Забит Самедов перечислит в Фонд помощи ВС Азербайджана часть выигрыша - ВИДЕО

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский боец версии К-1 Забит Самедов перечислит в фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской республики часть средств из 1 млн. дирхемов (286 тыс. манатов), выигранных им в результате победы на турнире "Global Fighting Championship 3" в Дубае. Об этом агентству Report сообщил сам З.Самедов.

"Представляя этот вид борьбы, считаю моральным долгом оказывать помощь в любой форме нашей армии. Я посвящаю все свои победы Азербайджану!", - сказал З.Самедов.

Напомним, что 17 апреля З.Самедов стал победителем турнира "Global Fighting Championship 3", который состоялся в Дубае (ОАЭ). 31-летний спортсмен начал выступление на турнире с этапа полуфиналов. З.Самедов одержал верх над шотландским спортсменом Стивом Маккиноном (Steve McKinnon). В другом полуфинале выходец из Конго и Германии Даньо Илунга одолел Джафара Ахмади из Ирана. В финальном поединке З.Самедов встретился с Даньо Илунгой.

В самом начале финальной встречи азербайджанский боец дважды ударами ног свалил противника на ринг. В последующем придерживаясь тактики контратак, Самедов в 4-м раунде добился уверенной победы. Выиграв турнир, известный боец по прозвищу "Маугли"получил кубок и денежный приз в размере 1 млн. дирхамов (286 тыс. манатов).

А суперфинал этого турнира, который состоялся в Дубае, пройдет в декабре нынешнего года. Победитель этого поединка в качестве приза получит 1 млн. долларов США.