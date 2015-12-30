Забит Самедов: Моим успехам в Азербайджане рады все, кроме... - ИНТЕРВЬЮ

"Хочу в Азербайджане открыть свой спортивный клуб и воспитать новых бойцов"

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Интервью многократного чемпиона мира, Европы, обладателя различных Гран-при по профессиональному кикбоксингу Забита Самедова агентству Report.

- Пару дней назад Вы провели прекрасный бой против чемпиона мира Пола Словински. Вы одержали уверенную победу. Было ли волнение накануне боя?

- Да, я очень сильно нервничал в этом бою, что странно. Обычно у меня такого не было, даже с Бадром Хари. В этом бою я сильно переживал, потому что мой бой был кульминационным в турнире, который организовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Я чувствовал ответственность и мне надо было победить. Бой был напряженным, я очень сильно переживал, чтобы не подвести ни себя, ни Кадырова, и, конечно же, всех азербайджанцев, которые болеют за меня. Все хорошо, что хорошо кончается. На самом деле этот бой был для меня очень важным и принципиальным. Я давно ждал этого боя. В течение нескольких лет я горел желанием драться со Словинским. (В 2007 году в амстердамском Гран-При К-1 азербайджанский спортсмен, доминируя по ходу боя, в середине раунда отправил Пола Словински в нокдаун, однако победу в том противостоянии одержал Словински - ред). Тот бой закончился немного непонятно. Считаю, что судья остановил бой не вовремя. Я мог бы продолжить и даже выиграть его.

- Как вообще произошло Ваше знакомство с Рамзаном Ахматовичем?

- Полтора года назад я выступил в Грозном в первый раз и тогда был боксерский матч. Мне предложили только один бой по кикбоксингу со Стефаном Леко, который я выиграл за 12 секунд нокаутом. После этого боя я познакомился с Рамзаном Ахматовичем, которого раньше не знал. Через пару месяцев я побывал в гостях у него, и так у нас сложились дружеские отношения.

- Не думали ли Вы переходить на олимпийские виды спорта?

- В кикбоксинге и турнирах, в которых я выступаю, аудитория намного превышает зрителей олимпийских видов. Много людей, фанатов уже знают меня, как профессионального кикбоксера. Поэтому сейчас я не вижу никакого смысла и не имею желания, чтобы выступать в олимпийских видах спорта. Да, и не вижу там перспективы. Я считаю, что тот вид спорта, в котором выступаю я, намного зрелищнее и масштабнее, и опять же публики больше, чем на соревнованиях по олимпийским видам спорта. Если выбирать бокс, то надо было давно об этом подумать. У меня уже другой путь.

- За пределами ринга Вы тоже эмоциональный человек?

- Я не знаю, как сказать. В жизни я спокойнее, чем на ринге.

- Вы отмечали ранее, что Жан-Клод Ван Дамм сыграл свою роль в том, что Вы выбрали эту профессию.

- Да, это было в далеком детстве, когда я был его фанатом. Но сейчас я не являюсь чьим-то фанатом. Это было в детстве, в 90-е годы, когда фильмы с его участием были очень популярные. Да, мне понравился его стиль кикбоксинга. Да, мое увлечение началось с него, но потом уже было по-другому. Я сам стал выступать, появился свой стиль, отличный от его, который мы видели в фильмах. Я по-настоящему хотел стать чемпионом республики, чемпионом Европы, чемпионом мира и так далее.

- Но, Ван Дамм позвонил Вам после победы в Грозном...

- Да, Жан-Клод Ван Дамм позвонил, поздравил меня, пригласил к себе в Лос-Анджелес, чтобы вместе с ним потренировались.

- Не было ли у Вас перед каким-либо боем боязни проиграть сопернику?

- Это бой, никто не исключает того, что ты можешь выйти из него проигравшим. Всякое бывает. Это тяжелый вес, тем более, один удар решает все. Конечно, ты выходишь только побежать и о другом не думаешь. Я даже не думаю о проигрыше. Если это случится, то я проиграю, но я все равно возьму реванш и выиграю у него в следующий раз.

- Запомнился ли Вам какой-нибудь тяжелый удар соперника?

- У меня, на самом деле, было много тяжелых и важных боев. Не сказал бы, чтобы я получил самый сильный удар в боях. Я еще никогда не падал, поэтому не знаю такого удара, который бы свалил меня.

- Как появился у Вас псевдоним "Маугли"?

- Псевдоним "Маугли" дал мне мой тренер. Это было давно. Когда я в первый раз попал в клуб, в секцию тайского бокса, тренер сказал, что я отличаюсь от других - более смуглый, кучерявый. И он просто дал мне псевдоним "Маугли". Когда в первый раз я выступал в профессиональном матче, то мне нужно было придумать бойцовский псевдоним. Это должны были сделать либо мы, либо организаторы боев. Тогда тренер от своего имени вписал меня под этим псевдонимом. И да, мне нравится мой псевдоним.

- Какие бои могут ожидать поклонники от Забита в следующем году?

- В этом году у меня было пять боев. Для меня этот год был насыщенным. И в следующем году я хочу сократить количество боев. Три, максимум четыре боя. Самый ближайший турнир намечается в марте или апреле. Может быть даже в мае. Место пока еще не определено. Я хочу сделать небольшой перерыв, отдохнуть, восстановиться. У меня есть небольшие травмы, которые необходимо подлечить, и с новыми силами, здоровым выступать в следующем году в новых боях.

- Реакция азербайджанцев на Ваши победы бьет все рейтинги. Как реагируют на Ваши победы представители официальных структур Азербайджана, например министерство молодежи и спорта?

- Никакой поддержки со стороны официальных структур Азербайджана не было. На последний бой в Грозном со стороны Чеченской Республики был приглашен и министр молодежи и спорта Азербайджана, и президент Федерации кикбоксинга, так как выступал я, азербайджанец. Однако никакого ответа не поступило. Никто не приехал, не поддержал со стороны министерства молодежи и спорта. Кадыров мне подарил машину, подарил дорогие часы, которые стоят 70 тыс. долларов США. Он по-братски относится ко мне и все это делает просто по-дружески. Если сказать про азербайджанскую сторону, то никто мне ни руку не пожал, ни грамоты не дал за это. У меня много успехов бывает, это не первый и не последний мой успех. Каждый год я вижу на сайтах и в видео, что в конце года всех награждают, кому-то диплом дают, кому-то квартиру, кому-то машину, кому-то что-то еще. Я не знаю, с чем это все связано, потому что бои, в которых я выступаю, мирового уровня. За ними следят во всем мире и знают, когда и где я выступаю. По реакциям в социальных сетях я вижу, как мои соотечественники болеют за меня. Выходит, моим успехам в Азербайджане рады все, кроме некоторых лиц в федерации и минмолодежи и спорта. Но в любом случае, я буду выступать до конца своей карьеры с азербайджанским флагом. Я - азербайджанец, я гражданин Азербайджана благодаря нашему президенту. Два года назад он подарил мне паспорт. К сожалению, у меня встречи еще с ним не было, но я надеюсь, что в ближайшем будущем я с ним встречусь и пожму ему руку.

- Думали ли Вы о переезде в Азербайджан?

- Я хочу жить здесь. Пока живу в Беларуси, так как у меня здесь пока ничего нет. Пока приезжаю как гость. Мой дом в Минске, но после каждого боя я возвращаюсь в Азербайджан, на Родину, чтобы мой народ видел, что я азербайджанец, я возвращаюсь на Родину с победой. В будущем хочу, конечно, открыть свой спортивный клуб, и растить, поднимать новых бойцов, новых героев, чтобы прославлять нашу страну и воспитывать здоровую и правильную молодежь. Чтобы они не пили, не курили, занимались спортом и выступали на международной арене.

- По Вашему мнению, есть ли потенциал у азербайджанской молодежи для достижения успехов в таком трудном виде спорта, которым Вы занимаетесь?

- Наша нация всегда славилась своими героями, которых было предостаточно. Мы всегда были такими. Мы должны продолжать эти традиции, поэтому нас не должно пугать, что это тяжелый вид спорта. У нас здоровая и сильная нация. Мы должны показать свою силу в таком мужском виде спорта. Поэтому я думаю создать школу и указать правильную дорогу будущим чемпионам. Считаю, что просто обязан это сделать, потому что я прошел это все.

- В последнем турнире Вы выступали в составе чеченской команды "Ахмат". Были ли предложения со стороны азербайджанских клубов?

- Пару лет назад я искал себе спортивный клуб в Азербайджане, я хотел прославить какой-нибудь азербайджанский спортивный клуб. К сожалению, не удалось. Были переговоры с клубом "Габала". Был человек, который сказал, что клуб "Габала" интересуется, чтобы я выступал за них. Я озвучил свои условия, то есть, что мне нужно, чтобы я выступал за них, но они отказались. Несколько месяцев назад мне предложили выступать от имени клуба "Ахмат", названного в честь первого президента Чеченской Республики Ахмат-хаджи Кадырова. Я согласился и подписал с ними контракт. Конечно, я всегда хотел выступить в Азербайджане, у себя на Родине. Здесь мало проводят больших мероприятий именно в этом виде спорта. Да, у нас проходит много различных соревнований, но профессиональный кикбоксинг слабо представлен и не на таком уровне, как должно быть. Я хотел бы, конечно, масштабного, большого турнира по кикбоксингу. Я выступил бы здесь с удовольствием.