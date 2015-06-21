Забит Самедов: Хочется продолжать свои успехи и радовать своих болельщиков, свой народ победами

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Конечно же нет границ успехов, поэтому хочется продолжать свои успехи и радовать своих болельщиков, свой народ победами. Я думаю, что я достигну ещё много больших успехов и много побед".

Об этом Report сказал известный азербайджанский боец, мастер K-1 Забит Самедов.

Забит Самедов родился 21 июня 1984 года в селе Джандари Гардабанского района Грузии в азербайджанской семье, которая переехала в Минск, когда ему было 10 лет. Начал заниматься боевыми искусствами в 9 лет. Это был полугодовой тренинг по каратэ под руководством тренера Азиза Дурсунова. Уже в Беларуси с 1998 года он стал заниматься тайским боксом (муай-тай) в клубе "Чинук". Его тренером был чемпион мира Дмитрий Пясецкий, и с ним вместе занимались Алексей Игнашов и Сергей Гур.

"Я начал заниматься этим видом спорта, потому что в то время было модно смотреть фильмы с Жан-Клодом Ван Дамом и Рэмбо (Сильвестром Сталлоне). Конечно же хотелось быть такими же героями, как они", - сказал Report З.Самедов.

Самедов поделился впечатлениями относительно самого запоминающегося для него боя: "Много хороших, профессиональных, запоминающихся боёв было у меня. Мне стоит отметить самую главную победу. Это было над Бадром Хари 2 года назад. Этот бой для меня очень много стоил, после того как я 2 раза проигрывал Бадру. Третий бой конечно нужно было выиграть и мы это сделали. Это конечно очень важная победа, но не исключаю, что у нас ещё будет четвертый поединок".

Забит Самедов был в числе тех, кто 7 июня принимал участие на эстафете факела первых Европейских игр в Баку. Боец поделился впечатлениями: "Я был горд тем, что был избран одним из факелоносцев, спасибо людям, которые доверили мне этот факел. Европейские игры для нашей страны, для нашего города имеют огромное значение. Потому что вся Европа и весь мир сейчас смотрит и смотрел на грандиозное открытие этих игр. Мы показываем, что мы можем провести такие масштабные и на высоком уровне спортивные соревнования".

Азербайджанский боец Забит Самедов по прозвищу "Маугли" известен во всем мире 9 последовательными победами на профессиональном ринге. Среди его крупных достижений стоит выделить победу над обладателем черного пояса и неоднократным участником соревнований K-1 Макото Уехара, турецким местным спортсменом Мертом Акыном, Стивом Маккуином в турнире "Global Fighting Championship 3" в Дубае, а также выходцем из Конго и Германии Даньо Илунга.