"Ювентус" может продать Роналду этим летом

"Ювентус" рассматривает возможность продажи португальского нападающего Криштиану Роналду этим летом.

"Ювентус" рассматривает возможность продажи португальского нападающего Криштиану Роналду этим летом.

Как передает Report со ссылкой на Marca, руководство туринского клуба считает, что продажа Роналду может положительно повлиять на положение команды. В "Ювентусе" уверены, что уход португальца сэкономит значительную сумму денег для проведения реформы, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в Турин.

У "Ювентуса" нет предложений по Роналду, но туринцы готовы ждать. Трансферное окно в Европе открыто до 31 августа.