Юные дзюдоисты Азербайджана вернулись на родину из Хорватии

Азербайджанские дзюдоисты, успешно выступившие на чемпионате мира в Загребе среди юношей, вернулись на родину.

Азербайджанские дзюдоисты, успешно выступившие на чемпионате мира в Загребе среди юношей, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали их родственники и представители спортивной общественности.

Напомним, что в личном зачете азербайджанские спортсмены завершили соревнования на первом месте. Нихад Мамишов (50 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг) взяли золото, Магомед Мамишов (50 кг), Магомед Мусаев (60 кг), Абиль Юсубов (66 кг) завоевали серебряные медали, а Мирхалиг Искендеров (55 кг), Сулейман Шукюров (73 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 90 кг) - бронзовые.