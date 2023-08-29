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Юные дзюдоисты Азербайджана вернулись на родину из Хорватии

Юные дзюдоисты Азербайджана вернулись на родину из Хорватии Азербайджанские дзюдоисты, успешно выступившие на чемпионате мира в Загребе среди юношей, вернулись на родину.
Индивидуальные
29 августа 2023 г. 06:49
Юные дзюдоисты Азербайджана вернулись на родину из Хорватии

Азербайджанские дзюдоисты, успешно выступившие на чемпионате мира в Загребе среди юношей, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали их родственники и представители спортивной общественности.

Напомним, что в личном зачете азербайджанские спортсмены завершили соревнования на первом месте. Нихад Мамишов (50 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг) взяли золото, Магомед Мамишов (50 кг), Магомед Мусаев (60 кг), Абиль Юсубов (66 кг) завоевали серебряные медали, а Мирхалиг Искендеров (55 кг), Сулейман Шукюров (73 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 90 кг) - бронзовые.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları Xorvatiyadan Vətənə qayıdıblar

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