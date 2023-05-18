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Юные борцы Азербайджана завершили международный турнир с 11 медалями

Юные борцы Азербайджана завершили международный турнир с 11 медалями Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили с 11 медалями международный турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона и чемпиона мира Жаксылыка Ушкемпирова.
Индивидуальные
18 мая 2023 г. 17:49
Юные борцы Азербайджана завершили международный турнир с 11 медалями

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили с 11 медалями международный турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона и чемпиона мира Жаксылыка Ушкемпирова.

Как сообщает Report, на прошедших в Астане соревнованиях члены сборной U-20 завоевали в общей сложности три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.

В последний день турнира Илькин Гурбанов (60 кг) и Кянан Абдуллазаде (67 кг) стали чемпионами, Али Гулиев (87 кг) и Мазаим Марданов (130 кг) завоевали серебряные медали, проиграв в финале. Тавакгюль Хазиев (67 кг), Раван Нуриев, Агиль Мусаев (оба 77 кг) и Этибар Рзаев (87 кг) стали обладателями бронзовых медалей.

Ранее первое место на турнире занял Руслан Нуруллаев (72 кг), второе - Исмаил Рзаев (82 кг), третье - Фарид Садыхлы (55 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın gənc güləşçiləri beynəlxalq turniri 11 medalla tamamlayıblar

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