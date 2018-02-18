Юные азербайджанские дзюдоисты завоевали в Испании 1 золотую и 1 серебряную медаль

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Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В испанском городе Фуэнхирола стартовал кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

Как передает Report, в первый день международного турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 золотую и 1 серебряную медаль.

Среди девушек в весовой категории 44 кг Вюсаля Керимова вышла в финал, одержав победу над спортсменками из Испании, Италии, Франции и России. В решающей встрече Вюсаля победила представителя Италии.

Среди парней в весовой категории 50 кг вышел в финал Рахман Гаджиев, одержав победу над представителями Израиля, Италии, Испании, России и Франции. В финале он одержал победу над израильским спортсменом.

На кубке Европы в Фуэнхироле принимают участие 471 дзюдоистов из 36 стран.