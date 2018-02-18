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    Юные азербайджанские дзюдоисты завоевали в Испании 1 золотую и 1 серебряную медаль

    © Judo.az

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В испанском городе Фуэнхирола стартовал кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

    Как передает Report, в первый день международного турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 золотую и 1 серебряную медаль.

    Среди девушек в весовой категории 44 кг Вюсаля Керимова вышла в финал, одержав победу над спортсменками из Испании, Италии, Франции и России. В решающей встрече Вюсаля победила представителя Италии.

    Среди парней в весовой категории 50 кг вышел в финал Рахман Гаджиев, одержав победу над представителями Израиля, Италии, Испании, России и Франции. В финале он одержал победу над израильским спортсменом.

    На кубке Европы в Фуэнхироле принимают участие 471 дзюдоистов из 36 стран.

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