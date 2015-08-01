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    ​Юная рекордсменка парализована

    21-летняя спортсменка получила травму во время тренировки

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ С австрийской рекордсменкой в прыжках с шестом Кирой Грюнберг произошел несчастный случай. Как сообщает Report, спортсменка получила травму во время подготовки к чемпионату мира.

    Она получила травму во время тренировки в городе Инсбрук и срочно была размещена в больницу. В результате, у 21-летней спортсменки диагностирован паралич конечностей.

    Кира Грюнберг в прошлом году стала победительницей проходящего в швейцарском городе Цюрихе чемпионата Европы с рекордом Австрии 4,45 м.

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