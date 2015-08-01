​Юная рекордсменка парализована

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ С австрийской рекордсменкой в прыжках с шестом Кирой Грюнберг произошел несчастный случай. Как сообщает Report, спортсменка получила травму во время подготовки к чемпионату мира.

Она получила травму во время тренировки в городе Инсбрук и срочно была размещена в больницу. В результате, у 21-летней спортсменки диагностирован паралич конечностей.

Кира Грюнберг в прошлом году стала победительницей проходящего в швейцарском городе Цюрихе чемпионата Европы с рекордом Австрии 4,45 м.