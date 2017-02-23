Яшар Вахабзаде: Состав для Исламиады определим по совету Просинечки

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Большинство членов сборной команды Азербайджана по футболу до 23 лет, которые будут играть на IV Играх исламской солидарности, сформируются из футболистов носивших формы в нынешнем и прошлом циклах Чемпионата Европы.

Об этом сообщил Report главный тренер молодежной сборной Яшар Вахабзаде.

По его словам, кроме игроков 1995-1996 и 1997-1998 годов рождения, в состав войдут 3 игрока старше 23 лет.

Я. Вахабзаде сказал, что отбор будет проведен согласно советам главного тренера национальной сборной команды Роберта Просинечки. Он заявил, что подготовка начнется после завершении Премьер-лиги Азербайджана: "Пока что нет свободного времени для подготовки. Наверное, после чемпионата, собрав команду, приступим к учебно-тренировочному сбору. Нужно учитывать то, что главная сборная тоже имеет свои учебно-тренировочные сборы и план подготовки. Избрание Руслана Абышова спортивным послом Исламиады не должно означать, что он займет место в нашем составе. Кого Просинечки посоветует, тех и возьмем".

Опытный специалист также отметил, что перед ними пока не было поставлено какой-либо цели. Тем не менее Я. Вахабзаде сказал, что в Исламиаде будут состязаться за хорошие результаты: "Я сегодня узнал о своем назначении. До этого со мной вели общий разговор. Пока встречи с руководством АФФА не было. Поэтому не в курсе, какая задача поставлена передо мной. В любом случае постараемся достичь хороших результатов".

Отметим, что на футбольном турнире в рамках IV Игр исламской солидарности, которые пройдут в Баку с 11 по 22 мая, примут участие сборные из восьми стран.