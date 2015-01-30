Яшар Баширов: После избиения нашими каратистами, армянские спортсмены болеют за нас

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Не думаю, что армянские каратисты примут участие на предстоящих в Баку Европейских играх".

Об этом в интервью Report заявил президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов.

Как отметил Я.Баширов, пока армянская сторона не высказала конкретное мнение: "Сначала они заявляли, что не намерены участвовать в Европейских играх, а потом сказали обратное. Не могу ничего сказать о других видах спорта, но в каратэ армяне слишком слабы. Наверное, им не хочется позориться здесь".

По словам президента федерации, в последнее время на международных соревнованиях сборная Армении превратилась в болельщиков азербайджанских каратистов. Это произошло после наблюдавшегося 10 лет назад инцидента между спортсменами двух стран: "Мы принудили их к этому. На церемонии открытия в 2005 году на Кипре чемпионата мира среди молодежи, армяне самовольно сдвинули в сторону висевший над их головами наш флаг. Тогда азербайджанские спортсмены задали им хороший урок и избили армян. После этого инцидента Всемирная федерация каратэ отстранила на год Азербайджан из структуры. Спустя полгода нам удалось восстановить членство во Всемирной федерации каратэ. С этого времени на соревнованиях армяне сидят рядом с нашей делегацией и аплодируют азербайджанским каратистам".

Отметим, что соревнования по каратэ на I Европейских играх пройдут 13-14 июня.