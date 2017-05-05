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    Яшар Баширов избран членом Исполнительного комитета Европейской федерации каратэ

    Антонио Эспинос останется на посту еще 6 лет

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В турецком городе Коджаэли состоялся отчетно-выборный конгресс Европейской федерации каратэ (EKF). Как сообщает Report, по результатам выборов Антонио Эспинос был избран президентом еще на 6 лет.

    Испанский функционер собрал все 42 возможных голоса. Он возглавляет федерацию с 1997 года.

    В рамках конгресса также прошли выборы в Исполнительный комитет EKF. В итоге президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов был избран в Исполнительный комитет, состоящий из 11 человек.

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