Япония не рассматривает вопрос об отмене олимпиады

Япония не рассматривает вопрос об отмене летних Олимпийских игр в Токио в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заседание по поводу обсуждения мер по борьбе с инфекционными заболеваниями во время соревнований пройдет на этой неделе.

Об этом заявила министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, Сэйко Хасимото, выступая на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

По ее словам, Оргкомитет не рассматривает вопрос отмены соревнований: "Исходя из того, что меры по предотвращению инфекционных заболеваний крайне важны, мы находимся в тесном контакте по этому вопросу со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Заседание, посвященное борьбе с инфекционными заболеваниями, с участием членов токийского оргкомитета и других имеющих к этому отношение ведомств, пройдет на этой неделе", - сказала С.Хасимото.

Напомним, что олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Статистика заразившихся в Китае коронавирусом достигла 17 205, скончавшихся - 361 человек.