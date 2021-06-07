Япония активизирует противодействие терроризму и кибератакам в ходе Олимпиады

Правительство Японии активизирует меры по противодействию терроризму и кибернетическим атакам в период проведения летом Олимпийских игр в Токио.

Правительство Японии активизирует меры по противодействию терроризму и кибернетическим атакам в период проведения летом Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом на заседании глав отделов служб госбезопасности со всей страны заявила министр юстиции страны Йоко Камикава.

"Акты терроризма происходят по всему миру, а активность международных террористических группировок расширяется посредством интернета. Противоправные действия в кибернетическом пространстве также несут большую угрозу, и на фоне предстоящих соревнований от нас требуется предельная бдительность", - приводит ее слова японское общественное телевидение. На заседании Камикава приказала активизировать сбор и анализ информации, необходимой для предотвращения террористических актов и кибернетических атак. Глава японского Минюста также распорядилась вести тесное сотрудничество со всеми профильными министерствами и ведомствами как внутри Японии, так и за ее пределами.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.