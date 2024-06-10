Янник Синнер впервые стал первой ракеткой мира

Итальянец Янник Синнер впервые в карьере возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Итальянец Янник Синнер впервые в карьере возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Как передает Report, обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на сайте организации.

На второе место с третьего поднялся испанец Карлос Алькарас, в воскресенье выигравший турнир Большого шлема Roland Garros.

Возглавлявший рейтинг серб Новак Джокович опустился на третье место.

Места с четвертого по восьмое сохранили за собой Александр Зверев (Германия), Даниил Медведев, Андрей Рублев (оба – Россия), Каспер Рууд (Норвегия), Хуберт Хуркач (Польша).

Рокировка на вершине рейтинга связана с травмой действовавшего победителя Roland Garros серба Новака Джоковича, который на этот раз снялся с розыгрыша Открытого чемпионата Франции и не смог защитить свои рейтинговые очки.