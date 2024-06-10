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Янник Синнер впервые стал первой ракеткой мира

Янник Синнер впервые стал первой ракеткой мира Итальянец Янник Синнер впервые в карьере возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Индивидуальные
10 июня 2024 г. 11:26
Янник Синнер впервые стал первой ракеткой мира

Итальянец Янник Синнер впервые в карьере возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Как передает Report, обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на сайте организации.

На второе место с третьего поднялся испанец Карлос Алькарас, в воскресенье выигравший турнир Большого шлема Roland Garros.

Возглавлявший рейтинг серб Новак Джокович опустился на третье место.

Места с четвертого по восьмое сохранили за собой Александр Зверев (Германия), Даниил Медведев, Андрей Рублев (оба – Россия), Каспер Рууд (Норвегия), Хуберт Хуркач (Польша).

Рокировка на вершине рейтинга связана с травмой действовавшего победителя Roland Garros серба Новака Джоковича, который на этот раз снялся с розыгрыша Открытого чемпионата Франции и не смог защитить свои рейтинговые очки.

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Версия на английском языке Jannik Sinner climbs to No. 1 in PIF ATP Rankings

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