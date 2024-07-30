Яйлагюль Рамазанова: Надеялась, что возьму олимпийскую медаль

Я надеялась, что возьму олимпийскую медаль.

Я надеялась, что возьму олимпийскую медаль.

Как сообщает командированный в Париж корреспондент Report , об этом заявила азербайджанская лучница Яйлагюль Рамазанова, говоря о своем выступлении на Летних Олимпийских играх во французской столице.

Спортсменка отметила, что усердно готовилась к соревнованиям.

"Я очень хорошо подготовилась к Олимпиаде, тренировалась два раза в день. Надеялась, что не вернусь с Олимпиады без медали, но, к сожалению, не получилось. Считаю, этот турнир стал отличным опытом для меня", - добавила Я.Рамазанова.

Напомним, что в 1/32 финала азербайджанская лучница одолела китаянку Ань Цисюань и вышла в 1/16, где уступила немке Мишель Кроппен.