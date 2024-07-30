Яйлагюль Рамазанова: Надеялась, что возьму олимпийскую медаль

Я надеялась, что возьму олимпийскую медаль.
Как сообщает командированный в Париж корреспондент
Спортсменка отметила, что усердно готовилась к соревнованиям.
"Я очень хорошо подготовилась к Олимпиаде, тренировалась два раза в день. Надеялась, что не вернусь с Олимпиады без медали, но, к сожалению, не получилось. Считаю, этот турнир стал отличным опытом для меня", - добавила Я.Рамазанова.
Напомним, что в 1/32 финала азербайджанская лучница одолела китаянку Ань Цисюань и вышла в 1/16, где уступила немке Мишель Кроппен.