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Яйлагюль Рамазанова: Надеялась, что возьму олимпийскую медаль

Яйлагюль Рамазанова: Надеялась, что возьму олимпийскую медаль Я надеялась, что возьму олимпийскую медаль.
Индивидуальные
30 июля 2024 г. 21:57
Яйлагюль Рамазанова: Надеялась, что возьму олимпийскую медаль

Я надеялась, что возьму олимпийскую медаль.

Как сообщает командированный в Париж корреспондент Report, об этом заявила азербайджанская лучница Яйлагюль Рамазанова, говоря о своем выступлении на Летних Олимпийских играх во французской столице.

Спортсменка отметила, что усердно готовилась к соревнованиям.

"Я очень хорошо подготовилась к Олимпиаде, тренировалась два раза в день. Надеялась, что не вернусь с Олимпиады без медали, но, к сожалению, не получилось. Считаю, этот турнир стал отличным опытом для меня", - добавила Я.Рамазанова.

Напомним, что в 1/32 финала азербайджанская лучница одолела китаянку Ань Цисюань и вышла в 1/16, где уступила немке Мишель Кроппен.

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Версия на азербайджанском языке Yaylagül Ramazanova: Ümid edirdim ki, yarışda medal qazanacam

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