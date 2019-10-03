Соперник Теймура Раджабова: Я не видел ни одного шанса, чтобы победить

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов и его соперник Динг Лижэнь (Китай) прокомментировали ничью последней, четвертой финальной встречи в Кубке мира в Ханты-Мансийске.

Как сообщает Report, Т.Раджабов заявил, что старался свести партию вничью: "Я пытался сделать ничью в такой форме, чтобы у соперника не оставалось шансов. Думаю, что был недостаточно точен и партия завершилась так, как это должно было произойти".

Что касается Лижэня, он назвал ничью закономерным результатом: "Сегодня силы в игре были абсолютно равные на протяжении всего матча. Соперник хорошо отражал все мои удары, поэтому я не видел ни одного шанса, чтобы победить, ничья - закономерный итог. Все, что я могу сделать завтра, - играть еще лучше".

Отметим, что призовой фонд соревнований - 1,6 млн долларов. Победитель заработает 110 000, а финалист - 80 000 долларов. Завоевав пропуск на решающую встречу, Теймур Раджабов и Динг Лижэн получили право на участие в турнире претендентов.