World Masters: Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал

В полуфинале Коцоев встретился с Симеоном Катариной (Нидерланды) и одержал победу

Дзюдоистка из Азербайджана Ирина Киндзерская вышла на встречу в полуфинале турнира World Masters в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report, на этом этапе спортсменка в весовой категории 78+ кг встретилась на татами с камерункой Гортенза Ванесса Мбалла Атанганой.

Победив соперницу, Киндзерская вышла в финал.

15.10

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев вышел в финал турнира World Masters в столице Катара - Дохе.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 100 кг, победил Рамазана Дервиша (Египет), Гухама Чо (Южная Корея) и Шади Эльнахаса (Канада).

В полуфинале Коцоев встретился с Симеоном Катариной (Нидерланды) и одержал победу.

Эльмар Гасымов в том же весе победил Рафаэля Бузакарини (Бразилия), но не смог сломить сопротивление Питера Пальтчика (Израиль).

В соревнованиях женщин в весовой категории 78+ кг Ирина Киндзерская вышла в 1/8 финала, где оказалась сильнее Жасмин Грабовски (Германия) и Хэйн Ким (Южная Корея), азербайджанская спортсменка вышла в полуфинал.