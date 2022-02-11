WADA намерено оспорить в суде отмену временного отстранения российской фигуристки

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиево

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба WADA.

Основанием для подачи апелляции послужило неправильное, по мнению WADA, применение Всемирного антидопингового кодекса.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято CAS после рассмотрения апелляций Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену временного отстранения Валиевой.

Сборная России с Валиевой в составе завоевала золотые медали Олимпиады в командном турнире. Церемония награждения победителей и призеров должна была пройти во вторник. Второе место заняли американцы, третье - японцы, четвертое - канадцы.