​Выясняется причина недопуска азербайджанских тяжелоатлетов к международным соревнованиям

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Двое азербайджанских тяжелоатлетов не смогли участвовать на прошедшем в середине марта в Анталии III чемпионате по тяжелой атлетике Спортивной федерации исламской солидарности.

Как сообщает Report, хотя Гамид Годжаев и Рауф Набиев были отправлены в Анталию, к соревнованиям их не допустили, что вызвало некоторые подозрения. Отмечается, что якобы Годжаев и Набиев не прошли проведенный Международной федерацией тяжелой атлетики допинг-тест.

В интервью Report заведующая сектором борьбы с допингом министерства молодежи и спорта Ирада Рустамзаде сказала, что не располагает информацией по этому поводу.

По ее словам, при выявлении подобных случаев об этом информируется также соответствующий сектор министерства молодежи и спорта.

И.Рустамзаде сказала, что вопрос будет обсужден на предстоящем 6 апреля заседании Антидопинговой комиссии при Национальном олимпийском комитете.

На заседание возглавляемой заместителем министра Исмаилом Исмаиловым комиссии приглашены также представители Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и главный тренер сборной: "У них спросят причину, по которой увезенных в Турцию спортсменов не допустили к соревнованиям. Если их не участие было связано с травмой, тогда почему спортсменов увезли в Анталию? Ведь на их поездку государство потратило определенную сумму? Если же спортсмены не выдержали допинг-тест, придется объяснить это".

Отметим, что в 2013 году 18 не прошедших допинг-тест азербайджанских тяжелоатлетов получили дискриминацию как минимум на два года.