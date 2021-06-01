Вторая ракетка мира снялась с Roland Garros из-за психологических проблем

Японcкая теннисистка Наоми Осака приняла решение сняться с Roland Garros.

Японcкая теннисистка Наоми Осака приняла решение сняться с Roland Garros.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в Twitter.

"Думаю, мое решение сняться является наилучшим для турнира, игроков и моего состояния здоровья, что позволит всем сосредоточиться на теннисном турнире в Париже, - написала она. - Правда в том, что у меня была долгая депрессия после US Open 2018 года, с которой мне было сложно справляться. Все, кто меня знает, понимают, что я интроверт, все, кто следил за мной на турнирах, могли заметить, что я постоянно хожу в наушниках, что помогает мне справляться с социофобией. Все представители прессы всегда были добры ко мне, и я хочу извиниться перед журналистами, но я не люблю говорить перед публикой и получаю приступы тревожности перед тем, как выйду к СМИ".

Также японка отметила, что возьмет небольшой перерыв в выступлениях и планирует обсудить с организаторами мирового теннисного тура возможные изменения, чтобы сделать соревнования более удобными для игроков, прессы и болельщиков.