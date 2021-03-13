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Встречи азербайджанских гроссмейстеров будут транслироваться в прямом эфире

Встречи азербайджанских гроссмейстеров будут транслироваться в прямом эфире Первый день соревнований будет комментировать международный гроссмейстер Васиф Дурарбейли
Индивидуальные
13 марта 2021 г. 15:49
Встречи азербайджанских гроссмейстеров будут транслироваться в прямом эфире

Встречи IV этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, будут транслироваться в Азербайджане.

Турнир Magnus Karlsen Invitational будет транслироваться в прямом эфире на Facebook и Youtube-страницах информационного агентства Report при поддержке Федерации шахмат Азербайджана.

Первый день соревнований будет комментировать международный гроссмейстер Васиф Дурарбейли, а его гостем станет бывший член сборной Азербайджана по шахматам Зейнаб Мамедъярова. Трансляция стартует в 19:45 по бакинскому времени.

В соревновании примут участие два азербайджанских шахматиста – Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров.

1-й тур:
Левон Аронян (Армения) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Аниш Гири (Нидерланды)

2-й тур:
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Даниил Дубов (Россия)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Алан Пичот (Аргентина)

3-й тур:
Хикару Накамура (США) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
Уэсли Со (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

4-й тур:
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Йорден Ван Форест (Нидерланды)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Левон Аронян (Армения)

5-й тур:
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
Даниил Дубов (Россия) - Теймур Раджабов (Азербайджан).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Şəhriyar Məmmədyarov və Teymur Rəcəbovun oyunları canlı yayımda - FOTO

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