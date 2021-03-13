Встречи азербайджанских гроссмейстеров будут транслироваться в прямом эфире

Встречи IV этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, будут транслироваться в Азербайджане.
Турнир Magnus Karlsen Invitational будет транслироваться в прямом эфире на Facebook и Youtube-страницах информационного агентства Report при поддержке Федерации шахмат Азербайджана.
Первый день соревнований будет комментировать международный гроссмейстер Васиф Дурарбейли, а его гостем станет бывший член сборной Азербайджана по шахматам Зейнаб Мамедъярова. Трансляция стартует в 19:45 по бакинскому времени.
В соревновании примут участие два азербайджанских шахматиста – Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров.
1-й тур:
Левон Аронян (Армения) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Аниш Гири (Нидерланды)
2-й тур:
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Даниил Дубов (Россия)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Алан Пичот (Аргентина)
3-й тур:
Хикару Накамура (США) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
Уэсли Со (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан)
4-й тур:
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Йорден Ван Форест (Нидерланды)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Левон Аронян (Армения)
5-й тур:
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
Даниил Дубов (Россия) - Теймур Раджабов (Азербайджан).