Встречи азербайджанских гроссмейстеров будут транслироваться в прямом эфире

Первый день соревнований будет комментировать международный гроссмейстер Васиф Дурарбейли

Встречи IV этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, будут транслироваться в Азербайджане.

Турнир Magnus Karlsen Invitational будет транслироваться в прямом эфире на Facebook и Youtube-страницах информационного агентства Report при поддержке Федерации шахмат Азербайджана.

Первый день соревнований будет комментировать международный гроссмейстер Васиф Дурарбейли, а его гостем станет бывший член сборной Азербайджана по шахматам Зейнаб Мамедъярова. Трансляция стартует в 19:45 по бакинскому времени.

В соревновании примут участие два азербайджанских шахматиста – Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров.

1-й тур:

Левон Аронян (Армения) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Аниш Гири (Нидерланды)

2-й тур:

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Даниил Дубов (Россия)

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Алан Пичот (Аргентина)

3-й тур:

Хикару Накамура (США) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Уэсли Со (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

4-й тур:

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Йорден Ван Форест (Нидерланды)

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Левон Аронян (Армения)

5-й тур:

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Даниил Дубов (Россия) - Теймур Раджабов (Азербайджан).