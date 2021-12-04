Всемирный союз борьбы наградил Марию Стадник

Еще один борец из Азербайджана получил денежный приз от Всемирного союза борьбы (UWW).
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт UWW, Мария Стадник, выступающая в весовой категории до 50 кг, получила 3 000 долларов США.
Двукратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио была удостоена этой награды, заняв 3-е место в мировом рейтинге с 60 баллами.
В этой весовой категории первой стала представительница США Сара Хильдербрандт (82 балла). На втором месте - японка Юи Сусаки (68 баллов).
Отметим, что ранее азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов (92 кг) получил приз в размере 3 000 долларов США, а борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (82 кг) - 10 000 долларов.