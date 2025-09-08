Всемирный саммит бизнеса и спорта SportAccord в Баку посетят до 3 000 человек
- 08 сентября, 2025
- 11:23
Ожидается, что Всемирный саммит бизнеса и спорта SportAccord, который пройдет в Баку в 2026 году, посетят 2800-3000 человек.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент SportAccord Угур Эрденер.
Он выразил уверенность в том, что очередное международное мероприятие в Азербайджане также пройдет на высоком уровне:
"На саммите соберутся видные деятели спорта со всего мира. Также приедут представители различных федераций. Баку - очень красивый город. Здесь и ранее проводились международные спортивные турниры".
