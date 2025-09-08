ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Всемирный саммит бизнеса и спорта SportAccord в Баку посетят до 3 000 человек

    Индивидуальные
    • 08 сентября, 2025
    • 11:23
    Всемирный саммит бизнеса и спорта SportAccord в Баку посетят до 3 000 человек

    Ожидается, что Всемирный саммит бизнеса и спорта SportAccord, который пройдет в Баку в 2026 году, посетят 2800-3000 человек.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент SportAccord Угур Эрденер.

    Он выразил уверенность в том, что очередное международное мероприятие в Азербайджане также пройдет на высоком уровне:

    "На саммите соберутся видные деятели спорта со всего мира. Также приедут представители различных федераций. Баку - очень красивый город. Здесь и ранее проводились международные спортивные турниры".

    2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitində 3000 şəxsin iştirakı gözlənilir
    Up to 3,000 people to attend SportAccord World Sport and Business Summit in Baku

