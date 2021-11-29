Всемирная зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за коронавируса

Отменена Зимняя Универсиада 2021 года, которая должна была состояться в швейцарском городе Люцерн.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, причиной этого стал новый штамм коронавируса "Омикрон".
Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран.
"Омиркон" был выявлен в Южной Африке. Информации о новом вирусе пока мало.
Зимняя Универсиада 2021 года должна была пройти в Люцерне (Швейцария) с 11 по 21 декабря. Следующие зимние игры запланированы на 2023 год.