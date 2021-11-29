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Всемирная зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за коронавируса

Всемирная зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за коронавируса 16:55
Индивидуальные
29 ноября 2021 г. 17:26
Всемирная зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за коронавируса

Отменена Зимняя Универсиада 2021 года, которая должна была состояться в швейцарском городе Люцерн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, причиной этого стал новый штамм коронавируса "Омикрон".

Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран.

"Омиркон" был выявлен в Южной Африке. Информации о новом вирусе пока мало.

Зимняя Универсиада 2021 года должна была пройти в Люцерне (Швейцария) с 11 по 21 декабря. Следующие зимние игры запланированы на 2023 год.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Qış Universiadası ləğv edilib

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