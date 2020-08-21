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Шахматная олимпиада: Сборная Азербайджана демонстрирует лучший результат

Шахматная олимпиада: Сборная Азербайджана демонстрирует лучший результат Всемирная Шахматная Олимпиада завершится 30 августа
Индивидуальные
21 августа 2020 г. 18:25
Шахматная олимпиада: Сборная Азербайджана демонстрирует лучший результат

На Всемирной шахматной олимпиаде стартовали игры "топ-дивизиона". 

Как сообщает Report, в группе B сборная Азербайджана провела свои первые встречи.

В первый день соревнований команда встретилась со сборными Нидерландов, Венгрии и ЮАР.

Национальная команда выиграла все три встречи и стала лидером группы. В эту группу также входят сборные Украины, Словакии, Казахстана, Испании, Норвегии и Франции. 

Команды, занявшие первые три места в каждой группе, получат путевку в плей-офф.

Азербайджан - Нидерланды - 3,5:2,5

Азербайджан - Венгрия - 5:1 

ЮАР - Азербайджан - 0,5:4,5 

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада завершится 30 августа.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Millimiz maksimum nəticə ilə başladı

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