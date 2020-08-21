Шахматная олимпиада: Сборная Азербайджана демонстрирует лучший результат

Всемирная Шахматная Олимпиада завершится 30 августа

На Всемирной шахматной олимпиаде стартовали игры "топ-дивизиона".

Как сообщает Report, в группе B сборная Азербайджана провела свои первые встречи.

В первый день соревнований команда встретилась со сборными Нидерландов, Венгрии и ЮАР.

Национальная команда выиграла все три встречи и стала лидером группы. В эту группу также входят сборные Украины, Словакии, Казахстана, Испании, Норвегии и Франции.

Команды, занявшие первые три места в каждой группе, получат путевку в плей-офф.

Азербайджан - Нидерланды - 3,5:2,5

Азербайджан - Венгрия - 5:1

ЮАР - Азербайджан - 0,5:4,5

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада завершится 30 августа.