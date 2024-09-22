Всемирная олимпиада: Азербайджанские шахматистки провели партии последнего тура

Женская сборная Азербайджана провела партии последнего тура на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, прошедшей в столице Венгрии Будапеште.
Как сообщает
Харика Дронавалли - Гюнай Мамедзаде 1:0
Рамешбабу Ваишали - Ульвия Фаталиева 0,5:0,5
Дешмух Дивья - Гёвхар Бейдуллаева 1:0
Вантика Агравал - Ханым Баладжаева 1:0
После этой победы женская сборная Индии заняла первое место на Олимпиаде.
Отметим, что ранее азербайджанские шахматистки выиграли у оппоненток из Словении (3:1), Никарагуа (4:0), Австралии (3:1), Вьетнама (2,5:1,5), Швейцарии (4:0), сыграли вничью с коллективами Аргентины, Украины и Италии (2:2), а также проиграли казахстанским соперницам - 1:3.