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Всемирная олимпиада: Азербайджанские шахматистки провели партии последнего тура

Всемирная олимпиада: Азербайджанские шахматистки провели партии последнего тура Женская сборная Азербайджана провела партии последнего тура на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, прошедшей в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
22 сентября 2024 г. 18:18
Всемирная олимпиада: Азербайджанские шахматистки провели партии последнего тура

Женская сборная Азербайджана провела партии последнего тура на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, прошедшей в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, в заключительном, 9-м туре команда проиграла фавориту турнира Индии со счетом 0,5:3,5.

Харика Дронавалли - Гюнай Мамедзаде 1:0
Рамешбабу Ваишали - Ульвия Фаталиева 0,5:0,5
Дешмух Дивья - Гёвхар Бейдуллаева 1:0
Вантика Агравал - Ханым Баладжаева 1:0

После этой победы женская сборная Индии заняла первое место на Олимпиаде.

Отметим, что ранее азербайджанские шахматистки выиграли у оппоненток из Словении (3:1), Никарагуа (4:0), Австралии (3:1), Вьетнама (2,5:1,5), Швейцарии (4:0), сыграли вничью с коллективами Аргентины, Украины и Италии (2:2), а также проиграли казахстанским соперницам - 1:3.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi son görüşünü keçirib

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