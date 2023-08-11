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Врач сборной Азербайджана спасла жизнь белорусскому ребенку

Врач сборной Азербайджана спасла жизнь белорусскому ребенку Врач сборной Азербайджана по тайскому боксу Дильбар Сафарова, направлявшаяся вместе с командой в Беларусь на II Игры СНГ, спасла в самолете жизнь белорусскому ребенку.
Индивидуальные
11 августа 2023 г. 13:22
Врач сборной Азербайджана спасла жизнь белорусскому ребенку

Врач сборной Азербайджана по тайскому боксу Дильбар Сафарова, направлявшаяся вместе с командой в Беларусь на II Игры СНГ, спасла в самолете жизнь белорусскому ребенку.

Как сообщает Report, она оказала первую медицинскую помощь ребенку, состояние которого внезапно ухудшилось.

Д.Сафарова, оказавшаяся единственным медицинским работником среди пассажиров, сообщила, что после оказания медицинской помощи состояние ребенка стабилизировалось: “От высокой температуры у ребенка случились судороги. Я оказала ребенку первую помощь, сделала инъекцию для снижения температуры”.

Азербайджанский врач вынесла ребенка из самолета, совершившего вынужденную посадку в связи с инцидентом, передала его ожидающим его сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего вернулась к самолет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan yığmasının həkimi belaruslu uşağın həyatını xilas edib

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