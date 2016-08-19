Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Впервые в истории Ирана женщина завоевала олимпийскую медаль.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро иранская спортсменка Кимья Ализаде Зенурин стала бронзовым призером соревнований по тхэквондо.

Она одержала победу над египтянкой Гедаей Вахба в весовой категории 57 кг.

Отметим, что Кимья Ализаде Зенурин родилась 10 июля 1998 года в иранском городе Карадж.