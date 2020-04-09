​Впервые отменен традиционный Кубок президента в Мингячевире

Международная регата "Кубок президента" по академической гребле, и гребле на каяках и каноэ отменена впервые за 13 лет.

Об этом Report сообщила генсек Национальной федерации гребли Азербайджана Лейла Алиева.

Сообщается, что соревнование, запланированное на начало апреля в олимпийском учебно-спортивном центре "Кура", отменен из-за коронавируса.

Директор базы Рахман Гаджиев сказал Report, что олимпийский учебно-спортивный центр "Кура" закрыт уже целый месяц.

Р.Гаджиев сообщил, что все гребцы покинули базу: "Сборная России покинула Мингячевир, т.к. процесс подготовки завершился 6 марта. Германский клуб планировал вернуться 9 марта, но не получилось. Сборная Грузии хотела после возвращения на Родину вновь приехать 11 марта, но не смогла. Время сборов закончилось, все разъехались".

Кубок президента проводится с 2008 года.