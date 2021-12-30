Восемь мгновений 2021 года в азербайджанском спорте: рекорды и антирекорды

Уходящий 2021 год запомнился рядом знаменательных событий в азербайджанском спорте.

Уходящий 2021 год запомнился рядом знаменательных событий в азербайджанском спорте.

Report представляет самые важные спортивные события уходящего года в хронологической последовательности:

Смерть Азада Рагимова

30 апреля не стало Азада Рагимова, занимавшего пост министра молодежи и спорта Азербайджана. Рагимов, скончавшийся в возрасте 57 лет, похоронен на Второй Аллее почетного захоронения. За 15 лет пребывания на должности им была проделана значительная работа для развития национального спорта.

Чемпионство "Нефтчи", которого ждали 7 лет

В 2021 году был положен конец длительной гегемонии клуба "Карабах" в Премьер-лиге Азербайджана по футболу. В мае нынешнего года "Нефтчи" после 7-летнего перерыва завоевал золотую медаль, в 9-й раз став чемпионом страны.

Настоящий праздник футбола в Баку

Проведение в Баку четырех игр финального этапа чемпионата Европы по футболу, стало одним из самых значимых событий не только года, но и, пожалуй, всей истории азербайджанского спорта. На Бакинском Олимпийском стадионе состоялись 3 встречи группы А (Уэльс - Швейцария, Турция-Уэльс, Швейцария-Турция), а также матч 1/4 финала (Чехия-Дания). По мнению спортивных обозревателей, эти игры стали футбольными состязаниями года.

Олимпиада без единой золотой медали

Одним из самых престижных спортивных соревнований стали летние Олимпийские игры в Токио-2020. Игры были перенесены на этот год из-за распространения коронавируса. Последняя Олимпиада не была успешной для Азербайджана. Из 44 спортсменов, отправившихся в столицу Японии, ни один не смог завоевать золотую медаль. В последний раз такое случилось четверть века назад в Атланте - в 1996. В то время единственную медаль завоевал для Азербайджана борец вольного стиля Намик Абдуллаев. Он принес в копилку нашей сборной серебряную медаль.

На Олимпиаде в Токио серебряные медали завоевали каратисты Рафаэль Агаев (75 кг) и Ирина Зарецка (61 кг), борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг), бронзовые медали - дзюдоист Ирина Киндзерска (+78 кг), боксер Альфонсо Домингес (81 кг), борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг) и борец Мария Стадник (50 кг).

За неудачей олимпийцев последовал успех паралимпийцев

Азербайджан на Летних Паралимпийских играх Токио-2020 был представлен рекордным количеством спортсменов в 6 видах спорта - 36 наших спортсменов принесли стране 19 медалей, в том числе 14 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые. Золотые медали завоевали дзюдоисты Шахана Гаджиева (48 кг), Севда Велиева (57 кг), Ханым Гусейнова (67 кг), Дюрсадаф Керимова (+70 кг), Вугар Ширинли (60 кг) и Гусейн Рагимли (81 кг), пара-атлеты Гамид Гейдар (метание копья), Эльвин Астанов (толкание ядра), Ламия Велиева (бег на 400 метров), Орхан Асланов (прыжки в длину), пара-пловцы Роман Салей (3) и Вели Исрафилов. Серебряная медаль досталась бегунье Л. Велиевой. Бронзовые медали принесли сборной Азербайджана дзюдоисты Намик Аббасли (66 кг) и Ильхам Закиев (+100 кг), спортсмен по пауэрлифтингу Парвин Мамедов (49 кг) и пара-атлет Саид Наджафзаде (прыжки в длину).

Новое назначение, новые цели

Одним из важнейших событий года стало назначение 7 сентября министром молодежи и спорта Фарида Гайыбова. Новый министр начал работу с организации отчетно-выборных конференций в большинстве федераций и проведения кадровых реформ. Назначение Гайыбова ознаменовало новый этап в азербайджанском спорте.

Очередное историческое достижение "Карабаха" в еврокубках

Впервые попав в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, "Карабах" вошел в историю азербайджанского футбола, став первой национальной командой, вышедшей из группы в еврокубках. Агдамский клуб добился этого успеха, выйдя в плей-офф только что созданной Лиги конференции.

Сборная Азербайджана повторила исторический антирекорд

Отборочный этап чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре завершился для сборной Азербайджана не самым лучшим финалом. Коллектив, возглавляемый Джанни де Бьязи, с одним очком в активе занял последнее место в группе. Это стало повторением антирекорда 25-летней давности. В последний раз сборная так слабо выступала на отборочном этапе в Евро-1996.