Восьмикратный олимпийский чемпион завершил карьеру

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален завершил спортивную карьеру.

Как сообщает Report, об этом 44-летний биатлонист сообщил на специально созванной пресс-конференции.

Отметим, что Бьорндален также является 20-кратным чемпионом мира, шестикратным обладателем "Большого хрустального глобуса". Он женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой. Спортсмен не выступал на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.