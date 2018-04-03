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    Восьмикратный олимпийский чемпион завершил карьеру

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален завершил спортивную карьеру.

    Как сообщает Report, об этом 44-летний биатлонист сообщил на специально созванной пресс-конференции.

    Отметим, что Бьорндален также является 20-кратным чемпионом мира, шестикратным обладателем "Большого хрустального глобуса". Он женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой. Спортсмен не выступал на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

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