Восьмикратный олимпийский чемпион завершил карьеру

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален завершил спортивную карьеру.
Как сообщает Report, об этом 44-летний биатлонист сообщил на специально созванной пресс-конференции.
Отметим, что Бьорндален также является 20-кратным чемпионом мира, шестикратным обладателем "Большого хрустального глобуса". Он женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой. Спортсмен не выступал на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Təbriz QuliyevАвтор новости
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