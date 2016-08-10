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    Вода в бассейне на соревнованиях Рио-2016 поменяла цвет - ВИДЕО

    Объяснений этому не нашлось

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Вода в бассейне олимпийского объекта Maria Lenk Aquatics Centre в Рио-де-Жанейро за сутки окрасилась в зеленый цвет. 

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN, еще в понедельник вода в бассейне была голубой, однако на следующий день стала темно-зеленой. Объяснений этому не нашлось, однако организаторы соревнований заявили, что опасности для спортсменов нет: качество воды соответствует норме. Начато расследование произошедшего.

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