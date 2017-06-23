Во время первого заезда Гран-при Азербайджана "Формулы-1" произошла авария - ВИДЕО

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Во время первого свободного заезда Гран-при Азербайджана "Формулы-1" произошла авария.

Как сообщает Report, на восьмом повороте недалеко от Девичьей башни болид пилота Force İndia Серхио Переса врезался в барьер и полностью вышел из строя. От силы удара правое заднее колесо болида отскочило. После того, как пилот покинул болид, маршалы расчистили территорию. Чтобы убрать машину, на территорию доставили кран.

Отметим, что на первом повороте Серхио Перес столкнулся с неприятной ситуацией. Отказала тормозная система его болида, и он выехал с основной трассы.