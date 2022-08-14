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Во французских Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму

Во французских Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму Французские спасатели обнаружили тела двух человек на одном из склонов горного массива Монблан близ коммуны Шамони.
Индивидуальные
14 августа 2022 г. 02:09
Во французских Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму

Французские спасатели обнаружили тела двух человек на одном из склонов горного массива Монблан близ коммуны Шамони.

Как передает Report со ссылкой на региональную газету Le Dauphiné, одной из погибших оказалась чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз.

Обстоятельства трагедии до сих пор не установлены. По предварительным данным, 26-летняя спортсменка следовала вместе с инструктором по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь (Peigne), который считается классическим и не представляющим особой опасности. Тревогу забили туристы, которые взобрались на вершину в пятницу днем. Спасателям пришлось также эвакуировать и их, поскольку они не могли спуститься, будучи в состоянии шока после увиденного.

Адель Миллоз одержала две победы на чемпионате мира по ски-альпинизму 2017 года в спринте и индивидуальной гонке, также выигрывала спринт на чемпионате Европы 2018 года и была трехкратным золотым призером чемпионата Франции того же года. 15 августа уроженка департамента Савойя должна была сдавать экзамен по профессии горного гида в Национальной школе лыжного спорта и альпинизма (ENSA) в Шамони.

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Версия на азербайджанском языке Xizək alpinizmi üzrə dünya çempionu Alp dağlarında həlak olub

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