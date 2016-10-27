Во Франции запрещены бои по правилам ММА

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Министерство спорта Франции запретило в стране бои по правилам ММА. Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, об этом заявили в пресс-службе министерства.

Как отмечается в сообщении, бои будут проводиться в ринге или на ковре с тремя или четырьмя канатами.

Следующие методы боя являются теперь незаконными и будут наказываться дисквалификацией: удары коленями по лежачему противнику, любые удары локтями, удары головой, удары в пах, по позвоночнику, затылку и горлу, тычки пальцев в глаза, рот и нос, умышленные броски соперника на голову или шею, выбрасывание противника с ринга.

В свою очередь президент Союза ММА Франции Бертран Амоссу заявил, что организация намерена оспорить решение министерства спорта в суде.